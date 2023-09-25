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Московские центральные диаметры могут быть продлены за пределы Подмосковья

Ликсутов: центральные диаметры могут продлить за пределы Подмосковья

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году, передает РИА Новости.

По его словам, программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ.

«Правительство должно принять решение о реализации этой программы», — сказал он.

Ранее Ликсутов заявил, что с запуском МЦД-4 — четвертой линии Московских центральных диаметров — в столице появилось 3 новых городских вокзала – Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам главы Дептранса, все они находятся на маршруте D4, на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями и являются пересадочными на метро. Но у каждой из этих станций есть свои особенности.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.

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