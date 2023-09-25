Московские центральные диаметры могут быть продлены за пределы Подмосковья

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что московские центральные диаметры (МЦД) дойдут до ряда регионов России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году, передает РИА Новости.

По его словам, программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ.

«Правительство должно принять решение о реализации этой программы», — сказал он.

Ранее Ликсутов заявил, что с запуском МЦД-4 — четвертой линии Московских центральных диаметров — в столице появилось 3 новых городских вокзала – Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам главы Дептранса, все они находятся на маршруте D4, на новой соединительной ветви между Калужским и Нижегородским направлениями и являются пересадочными на метро. Но у каждой из этих станций есть свои особенности.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.