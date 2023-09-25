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Более 500 человек не могут вылететь из Внуково из-за сломанного самолета Turkish Airlines

Пассажиры Turkish Airlines застряли во Внуково из-за неисправности самолета

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Shutterstock

Пассажиры Turkish Airlines застряли в московском аэропорту Внуково из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, Москва».

Более 500 пассажиров рейса Turkish Airlines должны были отправиться из Москвы в Анталью в ночь на 25 сентября, но во время посадки им сообщили о поломке самолета и задержке вылета. На данный момент люди ожидают в аэропорту более 12 часов — в предложенной авиакомпанией гостинице мест хватило не всем.

«Автобусов нет, гостиницы нет, дети спят на руках. Даже сесть негде, сидим на полу», — передает слова застрявшего во Внуково пассажира Telegram-канал.

По данным «Осторожно, Москва», представители Turkish Airlines дважды переносили время отправления. За пассажирами, по их словам, вместо сломанного судна должен был прилететь другой самолет из Турции.

»<…> пришел представитель авиакомпании и сказал, что никакого другого самолета не будет и никто нам его не обещал. Мы боимся лететь на сломанном самолете, который пытались починить пять часов», — рассказала одна из пассажирок рейса, ожидающая вылета в аэропорту с четырехлетним ребенком.

Ранее в аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов.

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