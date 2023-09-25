В США работники автомойки нашли сурка в переднем бампере автомобиля клиента, пишет издание UPI.

Как рассказали сотрудники мойки, к ним приехала женщина и попросила почистить автомобиль. Клиентка пожаловалась, что в передней решетке радиатора, судя по всему, застряла какая-то птица, которая издает громкие звуки. После того, как работники приступили к выполнению обязанностей, они обнаружили в переднем бампере сурка.

Рабочие разобрали автомобиль, чтобы безопасно достать животное. По словам одного из сотрудников, это первый подобный случай в его карьере.

«Это определенно был странный день на работе, меньше всего я ожидал, что мне придется разбирать передний бампер, чтобы вытащить сурка. Он был милым, но явно злился из-за того, что мы пытались забрать его из его теплого дома», — вспоминает мужчина.

Сурку дали кличку Майк и передали его в руки специалистам, чтобы те провели обследование и решили, что с ним делать дальше.

Ранее спасение сурка от разъяренных собак школьником попало на видео.