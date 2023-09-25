На Урале задержали коллектора за съемки голой девушки в попытке выбить долг

В Свердловской области коллектора обвиняют в том, что он раздел школьницу из-за долга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском. По версии правоохранителей, 24-летний мужчина пришел к 16-летнему подростку домой. При этом мать находилась в квартире, но не стала задавать вопросов после того, как россиянин сообщил о долгах ее дочери.

В результате мужчина прошел в комнату к девушке, схватил за шею и приказал раздеться и извиниться на камеру перед теми, кому она должна денег.

На следующий день после произошедшего подозреваемого задержали. Выяснилось, что он нашел объявление о поиске коллектора в мессенджере. За выполнение задания работник нелегального магазина с наркотиками пообещал мужчине десять тысяч рублей.

Сам предполагаемый злоумышленник ранее был судим. После инцидента в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Греции мужчина накачал девушку веселящим газом и изнасиловал ее.