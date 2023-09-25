Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о продолжающейся магнитной буре

В РАН сообщили, что слабая магнитная буря продолжается с вечера 24 сентября

close
100%
Freepik

Слабая магнитная буря зафиксирована в атмосфере Земли, она длится с 21.00 мск воскресенья 24 сентября по настоящее время Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Из графика следовало, что в атмосфере Земли сохраняется слабая магнитная буря (уровня G1).

Планируется, что буря постепенно ослабнет к 12.00 мск понедельника, 25 сентября. После полудня магнитосфера может стать спокойной.

Мощность магнитных бурь обычно оценивают по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 является наиболее слабой.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова уточняла, что для большинства людей магнитные бури пройдут незаметно.

Также в Daily Star предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая вызовет «интернет-апокалипсис». Солнечные циклы начали фиксировать с 1755 года – с тех пор Солнце завершило 25 циклов.

Ранее врач посоветовала пожилым людям во время магнитных бурь внимательнее относиться к своему здоровью и правильно питаться.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях