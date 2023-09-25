Россиян предупредили о продолжающейся магнитной буре

Слабая магнитная буря зафиксирована в атмосфере Земли, она длится с 21.00 мск воскресенья 24 сентября по настоящее время Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Из графика следовало, что в атмосфере Земли сохраняется слабая магнитная буря (уровня G1).

Планируется, что буря постепенно ослабнет к 12.00 мск понедельника, 25 сентября. После полудня магнитосфера может стать спокойной.

Мощность магнитных бурь обычно оценивают по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 является наиболее слабой.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова уточняла, что для большинства людей магнитные бури пройдут незаметно.

Также в Daily Star предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится солнечная буря, которая вызовет «интернет-апокалипсис». Солнечные циклы начали фиксировать с 1755 года – с тех пор Солнце завершило 25 циклов.

Ранее врач посоветовала пожилым людям во время магнитных бурь внимательнее относиться к своему здоровью и правильно питаться.