Портовая инфраструктура в Одессе повреждена из-за взрывов

Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен» после взрывов, произошедших на территории города в ночь на 25 сентября. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщила пресс-секретарь сил обороны страны «Юг» Наталия Гуменюк.

Она отметила, что взрывы произошли вблизи припортовой инфраструктуры и одного из местных зернохранилищ. При этом последнее оказалось повреждено, а морская гавань почти полностью уничтожена.

До этого издание «Думская» сообщило, что в Одессе и области произошла серия взрывов. Тогда же на территории нескольких украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, о возможной опасности предупредили жителей подконтрольных киевским властям частей Херсонской и Запорожской областей.

Позже издание «Общественное» распространило информацию, согласно которой на территории Одессы произошли пять серий взрывов. Также стало известно о крупном пожаре в нежилом здании, расположенном недалеко от местного порта.

Ранее в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, также произошла серия взрывов.