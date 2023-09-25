В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 25 сентября в Суражском районе. Два украинских дрона самолетного типа планировали нанести удар по российским объектам на указанной территории, однако были ликвидированы силами Министерства обороны РФ.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул глава области.

Богомаз добавил, что в результате действий ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Также не поступало никакой информации о разрушениях, следует из заявления губернатора региона.

Вечером 24 сентября военное ведомство РФ заявило о попытке украинской стороны при помощи БПЛА атаковать территорию Брянской области. Летательный аппарат заметили около 22:20, после чего он был нейтрализован в небе.

Позже информацию об инциденте подтвердил глава региона. Богомаз отметил, что во время атаки никто не пострадал. Кроме того, не было зафиксировано никаких разрушений.

Ранее бойцы ВСУ при помощи беспилотника атаковали объекты в Курской области.