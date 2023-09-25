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Аэропорт Внуково заработал в штатном режиме

Столичный аэропорт Внуково вновь работает в штатном режиме

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Shutterstock

Московский аэропорт Внуково вновь заработал в штатном режиме. Об этом, ссылаясь на пресс-службу аэропорта, сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной пресс-службой, в 0:30 мск были сняты все ранее введенные ограничения на прилет и вылет самолетов. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Домодедово вновь открылся после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковер». План «Ковер» объявляется «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Его объявление означает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме военных и спасательных.

Вечером 24 сентября Министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью.

17 сентября план «Ковер» был объявлен в аэропорту Внуково.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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