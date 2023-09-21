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Россиянину пришлось две недели ночевать в аэропорту Пхукета из-за нехватки денег

Турист из России две недели прожил в аэропорту Пхукета

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российский турист прожил в аэропорту Пхукета две недели из-за того, что пропустил свой рейс домой. Об этом сообщает The Phuket Express.

После того, как его самолет улетел, 38-летний мужчина был вынужден остаться в зале ожидания. У пассажира закончились деньги, поэтому он не мог снять номер или купить другой билет. Более того, багажа при себе у него тоже не было.

Все 14 дней о путешественнике заботился персонал аэропорта. Работники дали ему дополнительную одежду, предоставили еду и оплатили счет больницы, в которую он попал из-за глазной инфекции.

По словам самого мужчины, он ждал, пока мать купит ему билет, чтобы вернуться в Россию. В четверг турист успешно вернулся домой.

Ранее на Филиппинах сотрудница аэропорта украла у пассажира $300 и съела их.

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