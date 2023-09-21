Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Будто в комнате включили конфорку»: студентка медколледжа рассказала подробности отравления газом

Студентка медколледжа, где газом отравились 22 человека, рассказала о панике во время ЧП

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

Студентка медицинского колледжа в Мордовии, где 22 человека отравились газом, рассказала «Газете.Ru», что преподаватели не сразу эвакуировали учащихся — они думали, что запах идет с улицы. По ее словам, у отравившихся газом учащихся были тошнота и головокружение. Запах был настолько сильным, что в помещении невозможно было находиться.

«Все началось под конец третьей пары, до конца осталось минут 20, но никаких действий не произошло со стороны преподавателей, мы так же оставались на местах, сказали, что это не в здании, а с улицы, окна были открыты. У нашей группы было всего три пары, а у других студентов были и четыре, но они так же продолжали сидеть — до того момента, пока детям стало совсем плохо. У отравившихся было головокружение и тошнота. Паника была у всех. Со мной все хорошо — обошлось. Запах как будто в комнате включили конфорку и закрыли дверь. Невозможно было находиться», — рассказала студентка Ольга.

Мать одной из учащихся рассказала «Газете.Ru», что учителя поступили грамотно и спокойно.

«Моя дочь была в колледже. Симптомы: головная боль, тошнота, сонливость. Учителя сделали все грамотно и спокойно, они сразу же вывели всех на улицу и сообщили родителям», — отметила она.

21 сентября единая дежурная диспетчерская служба Краснослобожского района Мордовии сообщила, что в медицинском колледже 22 человека отравились газом. На место прибыли медики и госпитализировали учащихся в районную больницу. Все ли пострадавшие отправились в медучреждение, неизвестно.

Как сообщил Telegram-канал «112», в медицинском колледже во время проведения работ на газовой системе произошла утечка. Симптомы отравления были обнаружены у 17 студенток от 16 до 18 лет.

Ранее в Чувашии троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях