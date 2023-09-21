«Будто в комнате включили конфорку»: студентка медколледжа рассказала подробности отравления газом

Студентка медицинского колледжа в Мордовии, где 22 человека отравились газом, рассказала «Газете.Ru», что преподаватели не сразу эвакуировали учащихся — они думали, что запах идет с улицы. По ее словам, у отравившихся газом учащихся были тошнота и головокружение. Запах был настолько сильным, что в помещении невозможно было находиться.

«Все началось под конец третьей пары, до конца осталось минут 20, но никаких действий не произошло со стороны преподавателей, мы так же оставались на местах, сказали, что это не в здании, а с улицы, окна были открыты. У нашей группы было всего три пары, а у других студентов были и четыре, но они так же продолжали сидеть — до того момента, пока детям стало совсем плохо. У отравившихся было головокружение и тошнота. Паника была у всех. Со мной все хорошо — обошлось. Запах как будто в комнате включили конфорку и закрыли дверь. Невозможно было находиться», — рассказала студентка Ольга.

Мать одной из учащихся рассказала «Газете.Ru», что учителя поступили грамотно и спокойно.

«Моя дочь была в колледже. Симптомы: головная боль, тошнота, сонливость. Учителя сделали все грамотно и спокойно, они сразу же вывели всех на улицу и сообщили родителям», — отметила она.

21 сентября единая дежурная диспетчерская служба Краснослобожского района Мордовии сообщила, что в медицинском колледже 22 человека отравились газом. На место прибыли медики и госпитализировали учащихся в районную больницу. Все ли пострадавшие отправились в медучреждение, неизвестно.

Как сообщил Telegram-канал «112», в медицинском колледже во время проведения работ на газовой системе произошла утечка. Симптомы отравления были обнаружены у 17 студенток от 16 до 18 лет.

Ранее в Чувашии троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.