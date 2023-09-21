В Северной Осетии эвакуируют пострадавшую при камнепаде туристку

В Северной Осетии спасатели МЧС России эвакуируют 30-летнюю альпинистку, которая пострадала при камнепаде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Туристка травмировалась на высоте более 3 тыс. метров во время восхождения на вершину Казбека. Женщине помогли трое специалистов поисково-спасательного отряда МЧС, которые свершали тренировочный спуск с горы и оказались рядом с пострадавшей. Они транспортируют женщину до населенного пункта Тменикау.

Туристка совершала восхождение в составе группы из 11 человек, когда на них обрушилась лавина из камней. О состоянии других членов команды не сообщается.

В МЧС отметили, что туристы не регистрировали своей маршрут в ведомстве.

Ранее специалисты назвали самые травмоопасные курорты России по итогам туристического сезона.