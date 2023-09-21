Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Он был включен в программу визита после телефонного разговора Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Президенту показали демонстрационную квартиру, рассчитанную на жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Она оснащена голосовым помощником «Умный дом» и техническими средствами реабилитации.

Отделение центра «Возвращение» в Великом Новгороде открыли в начале лета. Здесь оказывают комплексную помощь участникам СВО. В центре есть библиотека и комнаты психологической разгрузки.

20 сентября рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по поддержке бойцов.

Ранее Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН.