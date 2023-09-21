Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников СВО

Путин посетил в Великом Новгороде центр поддержки участников СВО «Возвращение»

close
100%
Гавриил Григоров/Reuters

Президент России Владимир Путин во время поездки в Великий Новгород посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что изначально программа пребывания в Великом Новгороде не предусматривала посещение центра. Он был включен в программу визита после телефонного разговора Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Президенту показали демонстрационную квартиру, рассчитанную на жильцов с ограниченными возможностями здоровья. Она оснащена голосовым помощником «Умный дом» и техническими средствами реабилитации.

Отделение центра «Возвращение» в Великом Новгороде открыли в начале лета. Здесь оказывают комплексную помощь участникам СВО. В центре есть библиотека и комнаты психологической разгрузки.

20 сентября рабочая группа по СВО направила президенту новые предложения по поддержке бойцов.

Ранее Шольц жестко высказался о Путине во время выступления в ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях