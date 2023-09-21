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В Петербурге мужчину задержали за нападение на сотрудницу отдела миграции

В Петербурге завели уголовное дело после избиения сотрудницы отдела миграции

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Петербурге следователи подозревают 39-летнего мужчину в нападении на сотрудницу отдела миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел накануне, в Московском районе. По версии правоохранителей, местный житель пришел в отдел миграции и начал возмущаться из-за очереди. После этого одна из работниц призвала мужчину прекратить беспорядок, и он нанес ей удары по голове и туловищу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее в Петербурге иностранца заподозрили в сексуальном насилии над ребенком.

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