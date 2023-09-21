Москвичка переоделась в свою мать и сняла деньги с ее банковского счета

Московская пенсионерка лишилась всех накоплений, деньги у женщины похитила собственная дочь, которая привлекла к краже внучку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С заявлением в полицию обратилась 72-летняя москвичка, женщина заявила, что с ее банковского счета, на который она много лет откладывала деньги, пропали все средства.

Сотрудники банка факт снятия наличных подтвердили, сообщив удивленной пенсионерке, что деньги снимала она лично. Следователи просмотрели записи камер видеонаблюдения из банка и обнаружили, что за деньгами действительно приходила очень похожая на пострадавшую женщина в сопровождении девушки.

В похитителях пенсионерка узнала собственную дочь и внучку. Выяснилось, что 49-летняя дочь москвички выкрала у матери паспорт, сделала грим, покрасила волосы, надела платье и сняла все накопления.

Деньги в сумме 2,2 миллиона рублей мать и внучка потратили на посещение ЦУМа и салоны красоты, покупку дорогого телефона, оставшиеся наличные ушли на погашение микрозаймов. В отношении родственниц пострадавшей возбуждено уголовное дело, однако пенсионерка просит следователей не наказывать внучку и дочь.

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