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В Москве суд признал виновным руфера, проникшего в высотку на Котельнической набережной

В Москве арестовали руфера, проникшего в высотку на Котельнической набережной

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Москве суд арестовал на 10 суток руфера, который забрался на высотку на Котельнической набережной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда.

По словам собеседницы, инстанция признала Андреса Гонсалеса виновным в совершении административного нарушения.

«Ему назначено наказание суммарно по двум делам в виде административного ареста сроком на десять суток, а также административного штрафа в размере четырех тысяч рублей», — сообщается в публикации.

Суд также готовится рассмотреть дела еще 12 человек, которых подозревают в таком же правонарушении.

Инцидент произошел несколько дней назад. Около 35 человек попали внутрь 32-этажного дома и собирались прыгнуть. Участников задержали, некоторые из них были доставлены в больницу, так как они пытались спастись бегством.

Ранее в Петербурге начали штрафовать экскурсоводов за прогулки по крышам.

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