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В Балтийске сын отдал другу сбережения матери после игры в «миллионера»

В Балтийске школьник выиграл у друга сбережения матери в настольной игре

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Shutterstock

В Балтийске женщина лишилась сбережений из-за детской игры в «миллионера». Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

По версии правоохранителей, 13-летний мальчик играл с другом в настольную игру. В какой-то момент вместо внутренней валюты дети взяли настоящую. Средства школьник взял из сбережений матери.

В результате друг выиграл 107 тысяч рублей, которые забрал у проигравшего и потратил на сладости, самокаты и другие развлечения.

Спустя некоторое время мать ребенка узнала о произошедшем. Так как деньги уже были потрачены, женщина обратилась в суд.

«По мнению истицы, за вред, причиненный малолетним, должны нести ответственность родители. Поэтому иск она подала к маме мальчика», — сообщается в публикации.

Предварительная дата разбирательства назначена на 4 октября.

В Хабаровском крае мужчина проиграл более 1,5 миллиона рублей, найденных у брата, пока родственник был в зоне СВО.

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