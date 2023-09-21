Неизвестные пригрозили сбить рейс «Уральских авиалиний»

Неизвестные по телефону пригрозили сбить рейс «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Сочи. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, инцидент произошел 20 сентября. В авиакомпанию поступил звонок с угрозами терактом от неизвестных — собеседники заявили, что уничтожат рейс Москва-Сочи со всеми пассажирами при посадке. «Уральские авиалинии» немедленно сообщили о произошедшем в оперативные службы.

Служба безопасности аэропорта в связи с угрозами усилила контроль. Самолет вылетел из Домодедово и благополучно достиг сочинского аэропорта, никаких внештатных ситуаций в полете и при посадке не возникло. Информация о готовящемся авиатеракте оказалась ложной, сообщает источник.

Ранее пассажиры «Уральских авиалиний» запаниковали из-за вынужденной посадки в Бурятии.