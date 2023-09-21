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В Швейцарии запретили закрывать лицо в общественных местах

Парламент Швейцарии принял закон, запрещающий носить одежду, скрывающую лицо

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Depositphotos

Швейцария приняла закон о запрете на ношение паранджи спустя два года после референдума. Об этом сообщает Bloomberg.

Парламент Швейцарии ввел запрет на ношение паранджи спустя два года после того, как 51% населения страны поддержал эту меру в ходе общенационального голосования.

Теперь нарушителям этого запрета грозит штраф в размере до 1 тыс. швейцарских франков (примерно €1033). Штрафы коснутся тех, кто надевает эту верхнюю одежду в общественных местах. По информации агентства, исключение составляют места, выделенные для проведения религиозных обрядов. Также уточняется, что запреты не коснутся медицинских масок для лица или карнавальных масок.

Как пишет источник, закон подразумевает наказание за ношение любой одежды и аксессуаров, закрывающих лицо, однако Центральный исламский совет Швейцарии заявил, что его принятие свидетельствуют о распространении исламофобии в стране.

Ранее в Иране захотели наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба.

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