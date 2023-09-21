Женщины подрались в Дагестане из-за того, что дочь одной из них якобы сожгла Коран

Детская ссора стала причиной драки двух матерей в Дагестане, разнимать женщин пришлось прохожим. Об этом сообщается в Telegram-канале «Голос Дагестана».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки в Дагестане, дети играли на детской площадке, одна из девочек сказала подруге, что якобы сожгла Коран, та в ответ дала ей пощечину и нажаловалась родителям, ее мать решила разобраться в конфликте.

Она выбежала на улицу, подошла к соседке, чья дочь рассказала о сожжении Корана, и набросилась на нее с кулаками, у пострадавшей на руках был ребенок. Разнимать женщин пришлось прохожим.

Обе участницы драки написали заявления в полицию о побоях, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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