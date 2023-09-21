Жителей Крыма предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Сотрудники специальных служб 21 сентября проведут уничтожение взрывоопасных предметов на территории Крыма. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В заявлении указано, что с 13:00 до 15:00 соответствующие работы будут проводиться в поселке городского типа Октябрьское и селе Вольное в Джанкойском районе. Кроме того, с 11:00 до 13:00 состоится ликвидация взрывоопасных предметов в городе Старый Крым.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — добавил Крючков.

Утром 21 сентября советник главы Крыма заявил, что местные интернет-ресурсы подверглись масштабной кибератаке. Из-за этого ряд сайтов, принадлежащих государственным органам власти и средствам массовой информации (СМИ), начали работать с перебоями.

До этого Крючков сообщил о массовых информационных атаках и вбросах, которые поступают с украинской стороны и касаются ситуации на полуострове. В связи с этим он призвал жителей доверять только официальным источникам информации и рассказал, что власти незамедлительно сообщают гражданам все новости после тщательной проверки.

Ранее украинские военные попытались атаковать Крым при помощи беспилотников.