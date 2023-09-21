10 студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику

Жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию по итогам мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». В конкурсе приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.

Конкурс проводился АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«Научный потенциал развития российской Арктики огромен — в этом регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы и передовые производственные объекты. Конкурс «Билет в Арктику» способствовал не только популяризации знаний об Арктической зоне, но и решению важной стратегической задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований. Рассчитываю, что поездка в арктическую экспедицию станет для победителей хорошим стимулом для продолжения их научной карьеры», — подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

30 финалистов, прошедших тщательный отбор, представили жюри свои проекты, направленные на развитие и освоение Арктики. Эксперты конкурса определили 10 победителей.

Среди предложенных победителями проектов — создание специальных беспилотных летательных аппаратов, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации в регионе; составление гидрографических карт «белых пятен» Северных морей с использованием эхолокаторов нового поколения для безопасности движения судов; разработка уникальных архитектурных проектов для обновления полярных станций; северный показ модных коллекций, сделанных из арктических отходов, и многое другое.

В число победителей вошли студенты из Благовещенска, Екатеринбурга, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. Участники представляют различные учебные и научные учреждения — ГУУ, ИТМО, МАРХИ, МГППУ, НИТУ МИСИС, РГГМУ, СГАУ, СПбПУ, УрФУ, ФЭИ им. А.И. Лейпунского.

«Я очень благодарна проекту за возможность представить свои наработки жюри и получить отзывы. Я давно занимаюсь Арктикой и изучением экстремальных условий и планирую связать с этим свое будущее. Мне хотелось оставить свой след в развитии Арктики, сделать ее комфортным, безопасным и приятным местом, куда люди будут приезжать, оставаться и жить. Я занимаюсь научными объектами, поэтому особенно хочу увидеть Кольскую сверхглубокую скважину и подумать, как можно было бы восстановить этот объект, сделать его более современным и продолжить исследования», — поделилась победительница конкурса Валерия Савинова, аспирантка Московского Архитектурного института.

«Я инженер одного из научных дивизионов «Росатома». «Росатом» очень много вкладывает в развитие Арктического региона, я тоже решил внести свой вклад в это дело. Для меня это личная история, я родом с Ямала, не понаслышке знаю о нехватке тепла. Чтобы решить проблему теплоснабжения в Арктике, я предложил проект концепции радиоизотопного генератора тепла на основе америция и кюрия», — рассказал победитель конкурса Антон Кравец, сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации — Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского.

Впереди победителей ждет знакомство с Арктикой: в октябре они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса — атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, Кольскую ГМК и многое другое, а также своими глазами увидят природные красоты Русского Севера.