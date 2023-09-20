Мэра из ЯНАО уличили в заготовленных ответах на вопросы, заданные во время прямого эфира

Главу городской администрации из ЯНАО заподозрили в заготовленных ответах на согласованные вопросы. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на собственный источник.

19 сентября новый мэр Губкинского Андрей Бандурко отвечал в прямом эфире на вопросы горожан. Как стало известно впоследствии, темы для обсуждения, которые предлагала чиновнику ведущая, оказались заранее подготовленными.

«Во время прямого эфира Бандурко было задано много вопросов, ответы на которые обсуждались ранее. Также, в комментарии эфира заходили сотрудники мэрии и пресс-службы. Возможно, со стороны это было и незаметно, но в самом городе, где все знают друг друга, бросалось в глаза. Многие просто заходили отметиться», — поделился информацией инсайдер.

По данным агентства, скандальный эфир провела Ольга Пескова, которая не только возглавляет гордуму, но и занимает пост руководителя местной телерадиокомпании «Вектор». Именно ее подчиненным на брифинге удалось задать больше всего вопросов главе города. В основном интересанты хотели узнать о планах Бандурко на строительство и благоустройство Губкинского. В пресс-службе администрации города и компании «Вектор» информацию о том, что вопросы преимущественно были озвучены сотрудниками компании, опровергли.

Как уточняется, Бандурко принял присягу перед горожанами месяц назад. Клятву быть хорошим мэром в присутствии жителей города он принес, когда его об этом попросил губернатор.

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