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Памфилова анонсировала мероприятия к 30-летию избирательной системы России

«Знание» совместно с ЦИК проведут марафон об избирательной системе России

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Российское общество «Знание»

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала на пресс-конференции в ТАСС о цикле мероприятий, посвященных 30-летию избирательной системы Российской Федерации. Об этом сообщает на сайте общества «Знание».

Отмечается, что одним из таких событий станет просветительский марафон российского общества «Знание» «Выборы в России: история и современность», который состоится 22 сентября в нашей московской мультимедийной студии-лектории.

Также в ходе пресс-конференции ЦИК и «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам просвещения молодого поколения граждан в сфере избирательного права.

«Просвещение в области избирательного права позволяет лучше определять фейки, манипуляции, которые существуют сегодня о выборах. Это особенно важно в условиях информационной войны, которая ведется против нашей страны. И единственное средство противостояния этому – знания. Распространяя их, мы привлекаем все больше граждан, молодое поколение россиян, к участию в электоральном процессе. Совместно с ЦИК мы запустили два проекта», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, первый проект – это просветительский марафон «Выборы в России: история и современность». Ведущие эксперты в области избирательного права расскажут о развитии отечественной электоральной системы от момента ее возникновения до наших дней. А второй проект – это цикл из пяти просветительских фильмов о 1000-летней истории избирательного права, уточнил Древаль. Его премьера состоится в рамках марафона.

Памфилова также сообщила, что 21 сентября в Государственном историческом музее откроется выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия», а 22 сентября начнет работу совместная фотовыставка ТАСС и Центризбиркома «30 лет избирательной системе России: традиции и новации».

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