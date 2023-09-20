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Трое мужчин попытались вывезти из России в Казахстан восемь хищных птиц

Троих граждан РФ заподозрили в контрабанде сапсанов в Казахстан

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Трое мужчин подозреваются в незаконном обороте и попытке контрабанды восьми особо ценных краснокнижных птиц. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Перевозчики хищных птиц из семейства соколиных были задержаны 14 сентября сотрудниками УФСБ России по Омской области. Они пытались вывезти из региона в Республику Казахстан контрабандным способом 8 сапсанов.

В момент задержания подозреваемых краснокнижные птицы находились в автомобильных чехлах, а до этого были куплены двумя задержанными в Хакасии и доставлены ими на машине в Исилькульский район Омской области. После чего сообщники передали ценный груз своему третьему подельнику, который должен был провезти птиц через границу.

«Суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль», — говорится в заявлении ведомства.

Пернатые попали в эколого-биологический центр, там они будут проходить реабилитацию.

Ранее в Казани таможенники обнаружили под одеждой пассажира шесть часов Rolex.

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