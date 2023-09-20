Минпросвещения предлагает вернуться к советским наработкам в профориентации

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил организовать знакомство российских школьников с производством для более качественной профессиональной ориентации, сообщает ТАСС.

«Все помним правильный советский опыт, учебно-производственные комбинаты, которые работали в тот период. И «Профессионалитет», который является сейчас флагманом системы среднего профессионального образования, основан именно на подходе по взаимодействию работодателя, региона и колледжа», — напомнил Бугаев на панельной дискуссии «Школа, колледж, вуз, корпорация: стратегии технологического лидерства» на Чемпионате высоких технологий.

Он уточнил, что во времена СССР школы и учреждения среднего профессионального образования закреплялась за конкретным производством. Бугаев признал, что за последние годы сложился стереотип о том, что работа на заводе не является престижной — решение чиновник видит в работе с родительским сообществом и объяснении, что современное производство требует высококвалифицированные и образованные кадры.

Ранее завод «Автотор» сообщил о планах до конца года выпустить пять новых моделей автомобилей.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.