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Губернатор Краснодарского края рассказал подробности пожара в Сочи

Кондратьев сообщил, что в Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что рано утром в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом.

«Площадь пожара составляет 96 квадратных метров», — указал он.

Губернатор региона сообщил, что на месте возгорания работают более 60 человек и 15 единиц техники. По его словам, угрозы распространения огня нет.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Кондратьев.

Причины произошедшего выясняются, добавил глава Краснодарского края.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что пожар начался в Адлерском районе неподалеку от нефтебазы, на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого крупная утечка газа произошла на заправке в московском районе Северное Бутово. Как сообщали средства массовой информации, сломался наземный 9-кубовый резервуар, что спровоцировало утечку газа. На заправке находится еще несколько таких резервуаров.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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