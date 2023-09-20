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Защита Блиновской намерена добиться замены условий ее содержания

Блогер Блиновская намерена добиться замены условий содержания в заключении

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Адвокаты, защищающие блогера Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 млн руб., намерены изменить условия ее содержания, чтобы она смогла продолжать работать и погасить налоговую задолженность. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова в интервью ТАСС.

На данный момент Елена Блиновская выплатила около 55 млн руб. Ее адвокат утверждает, что большую сумму погасить невозможно, так как все ее счета заморожены. При этом защита считает, что выплаченная сумма является «частичным погашением возможной недоимки».

В настоящее время адвокаты собирают документы о расходах Елены Блиновской и ее компании. Они надеются убедить налоговый орган в достаточности предоставленных документов, подтверждающих эти расходы, и снизить сумму задолженности.

Елена Блиновская была задержана в апреле при попытке пересечь границу России. В рамках ее дела были арестованы около 100 млн руб. в различных валютах и 21 объект недвижимости. 16 августа Мосгорсуд продлил ей домашний арест до 26 октября, отклонив апелляцию ее защиты.

Эксперты центра «Бизнес против коррупции» утверждают, что нашли основания для изменения меры пресечения блогера на подписку о невыезде.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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