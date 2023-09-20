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Губернатор Орловской области сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений после атак БПЛА

Губернатор Клычков: повреждения и пострадавшие после атак БПЛА отсутствуют

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Shutterstock

Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в Орловской области, где российские силы противовоздушной обороны сбили украинские дроны, нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что минувшим вечером в регионе дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ.

«Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — написал губернатор.

По его словам, на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения, ситуация находится под контролем.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ на территории России. В ведомстве обратили внимание, что дроны сбили в небе над двумя регионами.

В министерстве рассказали, что средства ПВО ликвидировали очередной украинский БПЛА над Орловской областью.

Также в Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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