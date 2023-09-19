В Кургане мужчина напал на девушку и попытался силой затащить ее в подъезд

В центре Кургана неизвестный подошел к девушке и попытался затащить ее в подъезд многоэтажки. Видео инцидента опубликовали в группе «Область 45» во «ВКонтакте».

Инцидент, по данным источника, произошел 19 сентября около жилого дома на улице Тобольной.

Пострадавшая кричала и звала на помощь, сопротивляясь попыткам мужчины завести ее в подъезд. Также она пыталась сообщить свидетелям имя и фамилию агрессора. Девушка, заснявшая происходящее на камеру, предупредила злоумышленника о том, что собирается вызвать на место полицию, но тот на ее заявление не отреагировал.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области отметили, что конфликт, попавший на видео, был зарегистрирован сотрудниками полиции. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале девушка спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя.