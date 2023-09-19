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Случайная прохожая пострадала в результате перестрелки в Махачкале

Mash: в Махачкале произошла перестрелка, пострадала женщина

Случайная прохожая пострадала в результате перестрелки в Махачкале Республики Дагестан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, инцидент произошел на улице Акушинсокго вблизи магазинов «Магнит» и «Киргу». В результате стрельбы пострадала женщина, которая шла мимо — ее доставили в медицинское учреждение с ранением в живот. Сейчас жительница Махачкалы находится в состоянии средней тяжести.

Двое мужчин, участвовавших в перестрелке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По данным Telegram-канала, причиной конфликта между махачкалинцами стала финансовая задолженность — кредитор пытался убедить знакомого вернуть деньги при помощи стрельбы из травматического пистолета. О какой сумме шла речь не сообщается.

Информации о прочих деталях и обстоятельствах инцидента на данный момент не поступало. Сейчас с мужчинами работают сотрудники полиции.

Ранее в Махачкале семеро мужчин устроили потасовку со стрельбой.

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