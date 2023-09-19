Иммунолог рассказал о неэффективности «блокаторов» вируса

Так называемые «блокаторы вируса» не обеспечивают защиту для человека, но позволяют человеку почувствовать себя более защищенным. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, такие блокаторы имеют противовирусный эффект только на поверхностях, куда их распыляют.

«Блокаторы вируса содержат некий агент в определенной форме, которые в несопоставимой концентрации количества используется в жидком виде для обработки поверхностей, действительно имеет выраженный противовирусный эффект на поверхностях. Но когда мы берем количество несопоставимое, и когда используем в окружающий воздух пассивный режим выделения, создаются такие мизерные концентрации этого вещества, которые абсолютно не обеспечивает даже с точки зрения химии защиту от вируса. Естественно, человека это совершенно никак не защищает. Некоторые это используют эпатажа ради, некоторые это используют в виде шутки, некоторые действительно верят в эффект. Им так легче, они чувствуют себя более защищенными, обеспечивается психологическая защита в первую очередь», — сказал он.

Он добавил, что существует множество технологий, доказавших свою эффективность и способных защитить человека от заражения.

«Надо эти меры внедрять, а не заниматься эпатажем. Если человек верит, тоже надо спокойно прояснить, что эта вера не основана на каких-то объективных доказательствах. Еще раз повторяю, есть достаточно способов, как действительно защитить себя от заражения, а есть какие-то непонятные способы. Я все-таки за то, чтобы в идеале все-таки представители власти продвигали адекватные решения, а не какие-то неадекватные», — пояснил он.

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