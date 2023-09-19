Двое студентов заставили подростка поджечь госучреждение в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор студентам, которые склоняли несовершеннолетнюю к поджогу госучреждения. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

По версии следствия, в октябре 2022 года двое молодых людей угрожали девушке и требовали, чтобы она подожгла здание. Какое госучреждение стало их целью, не сообщается.

В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Сами подсудимые признали свою вину.

В результате Второй Западный окружной суд признал их виновными. Они получили пять и семь лет лишения свободы, которые будут отбывать в колонии особого режима. На данный момент приговор еще не вступил в силу.

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