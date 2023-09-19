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Продавщица «Главпива» в Парголово разгромила торговую точку из-за обиды на работодателя

В Парголово продавщица разгромила торговую точку «Главпива»

В Парголово Выборгского района Петербурга продавщица «Главпива» разгромила торговую точку из-за обиды на работодателя. Об этом сообщает 112.

По данным источника, россиянка после инцидента с нетрезвыми посетителями попыталась обсудить с работодателем условия труда. На рабочем месте девушка находилась практически без защиты — у нее не работала даже тревожная кнопка.

Беседа с руководителем не привела к желаемому результату. После этого девушка разгромила торговую точку из-за обиды на работодателя, отмечает источник. Произошедшее попало на видео, а продавщицу задержали и отвезли в отдел полиции.

До этого к девушке на рабочем месте начала агрессивно приставать группа нетрезвых мужчин. За продавщицу заступился живший неподалеку молодой человек — конфликт закончился стрельбой.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину, открывшего стрельбу в магазине из-за бутылки вина.

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