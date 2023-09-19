Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как не допустить появления зависимости к гаджетам у детей

Психолог Блинова: детям важно объяснять предназначение телефона

close
100%
Freepik.com

Родителям необходимо объяснить ребенку предназначение телефона, чтобы научить его экологично пользоваться гаджетами и не допустить формирования зависимости, рассказала в беседе с Pravda.Ru детский и семейный психолог Дарья Блинова.

Так, она советует показать, что телефон в первую очередь является средством связи, в котором есть и другие функции, которые не должны быть приоритетными. При этом, по мнению психолога, совсем ограничивать детей в использовании гаджетов не стоит, вместо этого можно ввести ограничение во времени при пользовании устройством.

«В целом, такие бытовые истории, это когда нужно ребенка занять: поездки в машине, это где-то там ожидание в очереди. Это вполне допустимо, что у нас ничего нет, книжку забыли или что-то еще, поиграли, нам нужно будет долго ждать. Но когда дома есть весь спектр игрушек, есть возможность у родителей уделить время, то, конечно, здесь стараться расставлять приоритеты в сторону общения игр с ребенком оффлайн», — отметила Блинова.

Она также советует родителями следить за играми, в которые играет ребенок, и избегать вовлекающих игр, где происходит виртуальное общение с ребенком. По ее словам, это может быстро сформировать зависимость.

Психолог, эксперт вебинаров для родителей онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Екатерина Мурашова до этого порекомендовала забирать гаджет у ребенка четко в одно и то же время, чтобы он при этом не испытывал агрессии.

Ранее психолог назвала пять признаков формирования игровой зависимости у ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях