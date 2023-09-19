В Томске задержали школьника за поджог опоры ЛЭП

В Томске правоохранители задержали 10-классника, пытавшегося поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, 16-летний школьник хотел поджечь релейный шкаф, но в итоге промахнулся и попал в опору линии электропередачи, находящуюся в полуметре. Инцидент произошел на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 в Советском районе Томска.

Подросток с места преступления сбежал. Прибывшие на место полицейские нашли рюкзак, зажигалку, бутылку и емкость с бензином, а также нож.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ученик местной католической гимназии, его задержали. В настоящий момент выясняются мотивы преступления.

Как пишет Shot, предварительно, инструкции школьник получал от куратора с Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне сообщалось, что Петербурге двух местных жителей заподозрили в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.