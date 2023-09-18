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В Нижнем Новгороде голый мужчина танцевал в освещенном оконном проеме и попал на видео

Житель Нижнего Новгорода полностью разделся, чтобы станцевать в оконном проеме

Абсолютно голый мужчина станцевал на окне в Нижнем Новгороде. Видео от его соседей, заснявших перформанс, появилось в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

17 сентября жители ЖК «Бурнаковский» наблюдали за танцами своего соседа, который разделся и устроил шоу в окне. По данным источника, все закончилось вызовом на место скорой помощи и правоохранителей.

Судя по кадрам, мужчине захотелось продемонстрировать свое тело прохожим, что он и делал, держась за окно. Как пишет NewsNN.ru, ссылаясь на слова жильцов дома, ранее этот же молодой человек развлекался тем, что вместе с приятелем кидался из окна кухонной утварью.

18 сентября голую девушку, исполняющую акробатические элементы, засняли в Кирове, видео от свидетелей происшествия опубликовали в группе «Киров без цензуры» во «ВКонтакте». Местная жительница станцевала на крыше рейсового автобуса и, как рассказали в СМИ, попала в специализированную лечебницу.

Ранее в Набережных Челнах первоклассник выпрыгнул в окно, потому что хотел прогуляться.

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