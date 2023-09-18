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Врач объяснила, когда маникюр может привести к потере ногтей

Врач Латыпова: прием алкоголя перед маникюром чреват потерей ногтей

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Depositphotos

Отслоение от ногтя мягких тканей пальца (онихолизис) может возникнуть, в том числе, при проведении маникюра. Одним из факторов, способствующих этому, является употребление спиртного перед процедурой. Об этом в интервью газете «Известия» рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая центром подологии «СМ-Косметология» Ольга Латыпова.

«Если говорить о маникюре, то в первую очередь к онихолизису и ожогам ногтевых пластин может привести использование слишком мощной лампы. Кроме того, к факторам риска относятся: высокий процент метакриловой кислоты в гель-лаке; нанесение праймера на кислотной основе», — продолжила Латыпова.

Кроме того, по ее словам, онихолизис возможен при индивидуальной непереносимости компонентов в гель-лаке, а также на фоне приема антибиотиков и некоторых других препаратов.

Подолог Олеся Силакова до этого предупредила, что последствиями визита к недобросовестным бьюти-мастерам могут быть заболевания кожи и глаз, а также вирусные и грибковые инфекции.

Ранее врач назвала неожиданные эффекты применения ботокса.

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