В Екатеринбурге пятерых мужчин подозревают в похищении людей и вымогательстве

В Екатеринбурге суд рассматривает уголовное дело о похищении людей. Об этом сообщает URA.RU.

По версии правоохранителей, преступления фигуранты совершили на территории города. Пять предполагаемых злоумышленников, которые были ранее судимы, объединились в группировку и придумали схему, по которой отнимали средства у местных жителей.

Сначала они представлялись полицейскими и задерживали людей, после чего предъявляли им ложные обвинения. Чтобы избежать наказания, горожане платили им деньги.

Всех участников группировки задержали в ноябре 2022 года, только один из них признал вину полностью. Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.

Ранее в Краснодаре задержали пенсионеров, которые заказали похищение двух человек за 30 миллионов рублей.