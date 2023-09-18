Родителям посоветовали давать детям возможность самим выбирать профессию

Родителям стоит прислушиваться к детям, когда они определяются с профессией. Такой совет дала главный редактор Life Татьяна Денесюк, которая пришла в журналистику после работы в МВД.

Она поделилась, что в возрасте трех лет собирала коллекцию вырезок из газет и журналов, которую запрещала выбрасывать.

«Родители смеялись: видимо, растет журналист! Но когда пришло время определяться с институтом, мой выбор семья не поддержала. И вот первый совет: старайтесь слушать своих детей! Они все равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали», — сказала Денесюк.

Тогда она поступила в Университет МВД и работала в ведомстве в сфере пиара. Только через десять лет Денесюк устроилась на телеканал LIFE 78 — петербургское отделение федерального LifeNews.

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