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Родителям посоветовали давать детям возможность самим выбирать профессию

Главред Life Денесюк: детям стоит позволять самим выбирать профессию

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Shutterstock

Родителям стоит прислушиваться к детям, когда они определяются с профессией. Такой совет дала главный редактор Life Татьяна Денесюк, которая пришла в журналистику после работы в МВД.

Она поделилась, что в возрасте трех лет собирала коллекцию вырезок из газет и журналов, которую запрещала выбрасывать.

«Родители смеялись: видимо, растет журналист! Но когда пришло время определяться с институтом, мой выбор семья не поддержала. И вот первый совет: старайтесь слушать своих детей! Они все равно либо придут к своей мечте, либо всю жизнь будут жалеть, что не попробовали», — сказала Денесюк.

Тогда она поступила в Университет МВД и работала в ведомстве в сфере пиара. Только через десять лет Денесюк устроилась на телеканал LIFE 78 — петербургское отделение федерального LifeNews.

Нкануне российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что хочет стать стать актрисой. Свой выбор она объяснила тем, что на льду фигуристам приходится выполнять актерскую работу. По ее словам, ей «было бы интересно попробовать» освоить эту профессию.

Ранее российские родители назвали худшие профессии для своих детей.

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