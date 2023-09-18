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Стало известно, какие регионы России затронет второе бабье лето

Синоптик Варакин: второе бабье лето ожидается в Центральном федеральном округе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бабье лето, которое ожидается в России с 20 сентября, не затронет Ленинградскую, Мурманскую, Вологодскую, Архангельскую области и республики Карелия и Коми, потому что там будут дождливые циклоны. Об этом kp.ru рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«А в остальном Центральном федеральном округе погоду определяет антициклон. Начиная со среды и до воскресенья включительно. Начиная от Смоленской области до Владимирской и дальше. Распространится уже на Среднюю Волгу и юг страны. Будет сухо и солнечно. <...> Мы слово держим. Обещали два окошка «бабьего лета» — и вот ждем уже второе», — сказал синоптик.

Кроме того, по его словам, с погодой повезет жителям и отдыхающим на черноморских курортах. Так, в Сочи ожидается 25-30°C, в Анапе, Новороссийске, Ялте — на пару градусов меньше. В Туапсе, Новороссийске, Анапе — 22...25°C, у побережья Крыма – тоже 22-24°C. В Ростовской области, в Центрально-Черноземном районе, Белгородской, Курской, Саратовской областях будет теплая погода без осадков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что во второе бабье лето больше тепла получит центральный регион, средняя полоса России — там ожидается +20…+22°С.

Ранее стало известно, что в Москве на этой неделе ожидается самая теплая погода за последние 100 лет.

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