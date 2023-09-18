Жительница Севастополя обстреляла сотрудника управляющей компании из-за шума

Жительница Севастополя обстреляла сотрудника управляющей компании из газового пистолета, потому что ей не понравился шум болгарки. Об этом сообщает «Mash на волне».

По данным источника, управляющая компания начала готовить многоквартирный дом на улице Ленина к отопительному сезону. Рабочие при помощи болгарки начали срезать повешенный жильцами замок на двери в подвал, чтобы проверить трубы.

Шум болгарки не понравился одной из жительниц дома — она пожаловалась на грохот, нецензурно обругала рабочих и окатила их водой. Поняв, что предпринятые действия не помогли, женщина отправилась за оружием.

Жительница несколько раз выстрелила, предварительно, из газового пистолета в плечо сотруднику управляющей компании. После этого женщина скрылась.

Очевидцы произошедшего позвонили в полицию и скорую помощь. У пострадавшего рабочего диагностировали небольшие ожоги плеча.

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