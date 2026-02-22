«Психологически неустойчив»: дед Малинина о провале фигуриста на Олимпиаде

Бывший фигурист и тренер Валерий Малинин назвал две причины, из-за которых его внук — американский фигурист Илья Малинин — потерпел неудачу в личном турнире зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит NGS.Ru.

«А тут просто развалился. Меня беспокоили хвалебные фанфары. Из каждого утюга на него лилось, что он гений и чудо. На божничку посадили. Так нельзя. А вторая ошибка — тренерская. Нельзя было ставить его на две программы. Нужно было или на командник, или на личное. Он не готов физически, психологически неустойчив для этого», — заявил он.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

Сам спортсмен после своего выступления признался, что «давление, внимание СМИ и надежды на золото — это было тяжело».

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы. Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее фанаты обвинили американский телеканал в провале Малинина на ОИ-2026.