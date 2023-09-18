Заключенный мог сбежать из колонии под Иркутском из-за нежелания выходить на свободу

Мужчина, сбежавший из колонии в поселке Марково, намеренно совершил побег. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, осужденный не хотел возвращаться на свободу, так как после достаточно долгого срока ему некуда идти.

Заключенный покинул колонию в поселке Марково Иркутской области за восемь часов до того, как его должны были выпустить из мест лишения свободы. Двадцать лет назад 49-летнего мужчину приговорили к сроку за тяжкие преступления.

Он был несколько раз судим за незаконное усыновление, организацию преступного сообщества, разбой и другие преступления.

После срока заключенный должен был отправиться на принудительные работы. На данный момент мужчину разыскивают.

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