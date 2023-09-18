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Украина обстреляла Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка, есть повреждения

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РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района.

«Поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия», — написал он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

18 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что Украина дважды за утро обстреляла поселок Теткино Глушковского района региона. Он отметил, что всего был зафиксирован 21 прилет.

16 сентября Роман Старовойт сообщал, что Украина обстреляла деревню Успеновку в Кореневском районе, в результате повреждения получили жилой дом и детская площадка.

По данным губернатора Курской области, в тот же день было обстреляно село Плехово Суджанского района.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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