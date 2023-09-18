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Мужчина жестоко избил девушку в Нижнем Новгороде и попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина жестоко избил девушку за измену и попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина жестоко избил девушку ногами за измену. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

По данным источника, инцидент произошел в деревне Ближнее Константиново на улице Полевой. Очевидица сняла на камеру, как мужчина жестоко избивает ногами по лицу и голове девушку, лежащую на крыльце дома.

На кадрах видно, что за происходящим наблюдают еще двое мужчин, сидящих рядом. Они не вмешиваются и не пытаются прекратить жестокое избиение девушки. Агрессивный россиянин во время нанесения ударов объясняет, что причиной побоев стала измена, отмечает источник.

Снявшая избиение на видео очевидица заявила о намерении вызвать полицию и скорую помощь. Информации о том, что происходило дальше, не поступало.

Ранее на Камчатке мужчина жестоко избил девушку и попал на видео.

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