Вооруженный пистолетом мужчина получил ножевые ранения в иркутском торговом центре

В Иркутске мужчину несколько раз ударили ножом. Об этом сообщает ИА «ИркСиб».

Все произошло 17 сентября в торговом центре на улице Пискунова в Октябрьском районе города. По словам очевидцев, в магазин забежали двое неизвестных и поссорились.

В какой-то момент один из посетителей нанес несколько ударов ножом в ногу оппонента. Злоумышленнику удалось скрыться. По некоторым данным, пострадавший был вооружен предметом, похожим на пистолет.

Судя по видео, на место инцидента приехали врачи и полицейские. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и местонахождение нападавшего.

Ранее россиянин агрессивно отреагировал на съемку, которую вел полицейский, и попал в колонию.