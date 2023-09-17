В Екатеринбурге произошел пожар в промзоне, пострадал человек

МЧС Свердловской области сообщило о пожаре в промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.Ru.

По данным издания, горели полимерные материалы. К борьбе с огнем были привлечены 18 человек и шесть единиц техники.

Сообщается, что пожар площадью 250 кв. м удалось локализовать.

Позднее стало известно, что открытое горение ликвидировано, но в результате пожара пострадал один человек. Его увезла бригада скорой помощи, которая прибыла на место происшествия спустя 15 минут после начала пожара.

До этого спасатели МЧС ликвидировали пожар в школьной пристройке в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в учебном заведении на Санаторной улице. На момент произошедшего в учреждении было 760 человек. Никто из них не пострадал, так как все вовремя покинули здание.

Пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади десять квадратных метров.

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.