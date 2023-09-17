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В России стало больше одиноких

Росстат: свыше 41% домохозяйств в России состоят из одного человека

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Pexels

Свыше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

Сообщается, что в 1994 году на одиночек приходилось 19,4% домохозяйств, а в 2021 году — 41,8% или 27,6 млн домохозяйств. При этом еще в 2015 году их доля составляла 30,6%.

До этого психолог Кичаев заявил, что удаленная работа повлияла на рост числа одиноких россиян.

Эксперт пояснил, что в современном мире россиянам необязательно ходить в магазин, чтобы купить продукты или товары, потому что их можно заказать. Это приводит к тому, что они больше времени проводят дома. Кроме того, общение также происходит через мессенджеры или сайты знакомств, поэтому россияне не хотят тратить силы на реальные знакомства.

Помимо перечисленных факторов, у граждан меняются семейные ценности. Они чаще ставят карьеру и финансовую независимость превыше всего.

По его мнению, многие молодые люди очень ценят свое личное пространство и воспринимают отношения как риск, поэтому впускать партнера в свою зону комфорта для них может быть сложно.

Ранее было доказано, что чувство одиночества опасно для жизни.

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