Мужчина отдал $50 тысяч малознакомой женщине, чтобы освободить брата из киргизской тюрьмы

В Кыргызстане женщина пообещала освободить заключенного из тюрьмы и взяла за свои «услуги» $50 тыс. Об этом сообщает 24.kg, ссылаясь на пресс-службу милиции по Баткенской области.

В Баткене за мошенничество задержали 41-летнюю местную жительницу. По словам обратившегося к правоохранителям жителя Баткенского района, за $50 тыс. она была готова помочь с освобождением из тюрьмы его младшего брата.

Мужчина отдал деньги малознакомой женщине, желая добиться прекращения уголовного дела в отношении своего родственника, но спустя некоторое время понял, что пострадал от мошеннических действий гражданки.

В отношении задержанной начато досудебное производство. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.

Ранее в Амурской области в колонию отправили подростка, который жестоко избил своего сверстника.