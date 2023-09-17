Пьяный мужчина разгромил травмпункт и угрожал врачу в Липецке

Нетрезвый пациент с травмой руки устроил погром в травмпункте Липецка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась сотрудник службы охраны медицинского учреждения, она сообщила, что на нее и врача травмпункта напал пьяный пациент, его действия попали на записи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что мужчину привезла в травмпункт девушка, у него была травмирована рука. После оказания медицинской помощи он начал вести себя неадекватно и угрожал сотрудникам учреждения, после чего выбил в травмпункте входную дверь и скрылся.

Личность дебошира удалось быстро установить, в нападении на врача и охранника травмпункта подозревают 25-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Батайске пьяный мужчина несколько раз выстрелил в своего знакомого.